Surcorea y Japón protestan por cese de visas de China como respuesta a medidas COVID

Por Mari Yamaguchi y Kim Tong-Hyung

Tokio, 11 de enero (AP).— Japón y Corea del Sur defendieron el miércoles las restricciones de salud pública a viajeros procedentes de China, un día después de que Beijing dejó de emitir nuevas visas para ambas naciones en una aparente represalia.

Las embajadas chinas dejaron de emitir nuevas visas para ciudadanos surcoreanos y japoneses el martes. No estuvo claro si Beijing ampliará la suspensión de permisos a otros países que han impuesto medidas de detección del virus más estrictas a los pasajeros procedentes de China tras el repunte de los casos de COVID-19.

El Ministro de Exteriores surcoreano, Park Jin, dijo el miércoles que considera “significativamente lamentable” que China haya dejado de exèdor visas de corta duración a surcoreanos y pidió a Beijing que ajuste sus medidas pandémicas con “hechos científicos y objetivos”.

Según la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, alrededor de un 17 por ciento de los dos mil 550 viajeros a corto plazo procedentes de China desde el 2 de enero hasta el martes arrojaron positivo al virus.

Corea del Sur ha dejado de emitir la mayoría de las visas a corto plazo en sus consulados en China hasta finales de enero y exigirá a todos los pasajeros procedentes de China, Hong Kong y Macao que presenten tests negativos realizados en las 48 horas previas a la llegada, además de pasar una prueba adicional de COVID-19 en el aeropuerto.

Por su parte, el Secretario Jefe del Gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, criticó a China por restringir la emisión de visas “de forma unilateral” a los ciudadanos japoneses “por un motivo que no está relacionado con las medidas contra la COVID-19”.

Watch: #Japan has lodged a protest to #China over the suspension of visas for Japanese citizens and asked that it overturn the action, Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno says.https://t.co/CdikadGiTY pic.twitter.com/YcONQ0Eedd

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 11, 2023