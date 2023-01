Fallo informático paraliza vuelos en EU; miles son retrasados y más de 100 cancelados

Por Michelle Chapman

NUEVA YORK (AP).— Un fallo informático en la Administración Federal de Aviación (FAA) paralizó los vuelos en todo Estados Unidos el miércoles, cientos fueron demorados, y otros cancelados, generando rápidamente una cascada de retrasos en los sistemas aeroportuarios de todo el país.

La FAA ordenó que todos los vuelos en Estados Unidos retrasaran las salidas hasta las 9 a.m., hora del este, aunque las aerolíneas dijeron que estaban al tanto de la situación y que ya habían comenzado a aterrizar los vuelos.

Poco antes de las 7:30 a.m., había unos mil 200 vuelos retrasados dentro, con destino o salida del país, según el cibersitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 100 fueron cancelados.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023