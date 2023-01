Sheinbaum anuncia 12 cateos simultáneos y diez detenidos por atentado a Gómez Leyva

El periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un ataque armado en su contra mientras viajaba en su camioneta el pasado 15 de diciembre, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que durante la madrugada de este miércoles 10 personas fueron detenidas por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre pasado.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina detalló que además se realizaron 12 cateos simultáneos como parte de las investigaciones del ataque contra el comunicador.

Los registros, dijo, se llevaron a cabo con la ayuda de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), de la Fiscalía General de Justicia capitalina y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como parte de la investigación del ataque contra el periodista @CiroGomezL, la madrugada de hoy @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, con apoyo de #CNI, efectuaron 12 cateos simultáneos, hay 10 detenidos. Reitero, no habrá impunidad. En breve más información. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 11, 2023

En su tuit, Claudia Sheinbaum reiteró que “no habrá impunidad” en este caso, aunque no dio más detalles al respecto y señaló que “en breve” se daría más información.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, citó el mensaje de la Jefa de Gobierno capitalina y adelantó que la información se dará a conocer en una conferencia de prensa programada a las 09:30 horas de este día.

El pasado 15 de diciembre de 2022, dos hombres armados en una motocicleta balearon el vehículo blindado del periodista de radio y televisión, Ciro Gómez Leyva, cerca de su casa en la Ciudad de México. Gómez Leyva describió el ataque y publico fotografías de su vehículo en redes sociales.

Mas información en la conferencia de prensa a las 0930 hrs. https://t.co/YjlPfYrtV9 — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 11, 2023

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió en su cuenta de Twitter.

Un tuit posterior del periodista fue para agradecer por los mensajes de apoyo y para añadir que declaró ante el Ministerio Público.

El 2002 fue el año más mortífero en al menos tres décadas para los periodistas y trabajadores de medios de comunicación de México con 15 asesinatos, una labor peligrosa que quedó expuesta con el flagrante atentado a balazos que pudo haberle costado la vida a uno de los periodistas más destacados del país.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Muchos de los periodistas asesinados el año pasado eran reporteros de pequeñas localidades que dirigían sus propios medios de comunicación y con muy pocos recursos. Otros trabajaban por cuenta propia, incluso para publicaciones nacionales, en ciudades grandes como Tijuana.

El día del ataque a Gómez Leyva, unos hombres agredieron al periodista Flavio Reyes de Dios, director de un sitio de noticias en Internet en Palenque, Chiapas. Un vehículo sin matrículas lo siguió y luego sacó su motocicleta del camino, lesionando al periodista, de acuerdo con el grupo defensor de la prensa Artículo 19.

El incidente no llamó mucho la atención, pero el ataque a Gómez Leyva, que es uno de los periodistas más conocidos del país, acaparó las noticias a nivel nacional. Gómez Leyva es un asiduo crítico del Gobierno y blanco frecuente de las críticas del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contra la prensa.

Sin embargo, López Obrador condenó, un día después, el ataque contra Ciro Gómez Leyva. Al tiempo que reconoció que han tenido sus diferencias, el mandatario aseguró: “Es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona”.

Por su parte, autoridades han realizado diligencias para esclarecer el hecho en el que Ciro Gómez Leyva salió ileso. Como parte de esa investigación, el pasado 30 de diciembre, un automóvil supuestamente involucrado con el ataque al periodista fue asegurado en las calles de la capital mexicana.

La SSC detalló que el vehículo se encontraba en calle Sur 81 y Lorenzo Boturini, de la Alcaldía Venustiano Carranza. El automóvil modelo Seat de color negro 2009 fue llevado a un depósito ubicado en el Centro Histórico.

Ese día Claudia Sheinbaum ofreció un avance del caso, aunque sin dar detalles, ya que, dijo, buscan preservar la investigación y no poder en peligro las posibles detenciones de los involucrados, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidiera hablar del tema y no dejar pasar el caso.

“Se tiene identificados una moto y algunos vehículos, no solamente uno sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día [del ataque] sino en días anteriores, hay una ubicación de dónde está y de las personas, de los autores materiales”, señaló.

“¿Por qué no se ha dado información más allá de esto? Por las propias características del caso, por el establecimiento de lo que dice la Fiscal [capitalina, Ernestina Godoy], de la investigación, que no haya problema en el momento de las detenciones”, añadió.

-Con información de AP