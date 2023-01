OMS da por terminado brote de ébola en Uganda luego de 42 días sin casos de contagio

Por Risdel Kasasira

KAMPALA, Uganda, 11 de enero (AP).— El brote más reciente de ébola en Uganda ha terminado.

El Gobierno ugandés y la Organización Mundial de la Salud hicieron el anuncio el miércoles. No se habían registrado casos nuevos en los últimos 42 días, indicó la Ministra de Salud, Ruth Aceng.

Uganda registró 142 casos, incluidas 56 muertes, desde que se anunció el brote en septiembre. La cepa sudanesa del virus del ébola, a diferencia de la cepa de Zaire que ha causado brotes en la vecina República Democrática del Congo, no tiene una vacuna probada.

Era el primer brote en una década de la cepa sudanesa, menos habitual.

Congratulations to #Uganda's government, health workers & communities for your dedication to end the #Ebola outbreak in less than 4 months. We thank donors & partners for swiftly mobilizing resources, & vaccine developers for making candidate vaccines available in record time. pic.twitter.com/zRpOkhHBpC

