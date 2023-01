VIDEO FUERTE: Policías dejan a hombre esposado bajo la lluvia en BC; ya se investiga

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Al darse a conocer el hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana informó que inició una investigación administrativa en contra de los elementos municipales responsables.

Por Ana Karen Ortiz

Tijuana, 11 de enero (Zeta).- El pasado martes 10 de enero circuló en redes sociales el video de un ciudadano detenido por elementos de la Policía Municipal de Tijuana, quien fue dejado, al parecer, inconsciente y bajo la lluvia en la caja de la unidad con numeración BC-824A-1.

En el video que fue difundido a través de la red social de Facebook se observa al detenido acostado boca arriba, esposado, empapado y apenas respirando.

Sobre el caso, mediante un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana informó que inició una investigación administrativa en contra de los elementos municipales que dejaron al detenido en esas condiciones.

José Fernando Sánchez González, titular de dicha dependencia, señaló que no se tolerará ningún tipo de abuso de policías en contra de los tijuanenses, pues su encomienda es clara: “servir y proteger”; y añadió que quien no cumpla dicho compromiso no tiene cabida en la corporación.

Será la Dirección de Inspección Interna la encargada de recabar todos los datos para proceder conforme al reglamento, además de mantener comunicación con Sindicatura Municipal, para el intercambio de información y esclarecimiento del caso.

Cabe señalar que durante 2022 se emitieron 145 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal por violar los derechos a la seguridad jurídica, trato digno, integridad y seguridad personal, así como a la legalidad.

Por su parte, el Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento, Rafael Leyva Pérez, informó mediante su cuenta de Facebook que la Dirección de Asuntos Internos de su área ya se encuentra realizando la investigación del caso, iniciando la denuncia correspondiente y efectuando el acta de entrevista a la Juez municipal en turno.

Asimismo, aseguró: “No permitiremos que se vulneren los derechos humanos de los ciudadanos”.

