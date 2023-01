La desaparición de un niño de 6 años desata protestas y enojo social en Zacatecas

Desde 2020 la violencia de cárteles ha incrementado en Zacatecas, donde el hartazgo acumulado de la ciudadanía ante balaceras diarias, asesinatos y ahora, el secuestro de un niño de seis años, los llevó a bloquear carreteras con fuego y encuartelar al Gobernador David Monreal durante horas.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– En Zacatecas, estado con enfrentamientos entre cárteles, donde recientemente fue asesinado un músico, un juez y una menor de cuatro años, la protesta social escaló ante el secuestro de Teo, un niño de seis años, cuya exigencia de localización con vida llevó a cientos de locatarios a –de manera inéditca– bloquear con llantas incendiadas y piedras tanto carreteras federales como la sede donde se encontraba el Gobernador David Monreal.

“Por primera vez, desde que se han dado manifestaciones del 2020 para acá, la gente se quedó en el lugar de la protesta hasta que el Gobierno diera algún tipo de respuesta; así ha ido escalando el descontento y una mayor coordinación entre la población”, dijo en entrevista Jairo Antonio López, sociólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El académico ha expuesto que Zacatecas limita con el “Triángulo Dorado” conformado por Durango, Sinaloa y Chihuahua, por lo que está en medio de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, lo que impacta con inseguridad y desplazamientos forzados a municipios como Juan Aldama, Mazapil, Río Grande, Sombrerete, Fresnillo, Jerez y la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe.

Hasta el momento, comentó López, las Mesas de Paz y Seguridad que inició el Gobierno estatal no han generado información pública y confiable sobre cuántos de los crímenes han sido investigados y sancionados, con sus consecuentes medidas de reparación y garantías de no repetición a las víctimas. Tanto el Gobierno de Estados Unidos como el de Canadá han alertado a sus ciudadanos de no visitar Zacatecas.

“Lo que es muy claro es que hay mucho miedo, pero también una acumulación de indignación”, afirmó el sociólogo.

“ESTAMOS DESESPERADOS”

La tarde del martes 20 de diciembre, en vísperas navideñas, Anthony Tadeo Núñez se encontraba en el patio de su casa en la comunidad de Chaparrosa, en el municipio de Villa de Cos, al suroriente de Zacatecas, de donde fue sustraído por dos hombres que iban en una camioneta azul, según se muestra en las cámaras de seguridad.

“Ya estamos cansados, estamos desesperados, estamos diciendo ‘aquí estamos, garantícenos algo’; que las autoridades no vean las cosas como normales”, comentó en entrevista Josefina Padilla, presidenta de la Unión de Padres de Familia en Zacatecas, sobre las protestas subidas de tono de esta semana.

Apenas este fin de semana se informó que un hombre adulto y su hija, de cuatro años de edad, fueron asesinados durante un ataque armado que se llevó a cabo en Fresnillo, municipio con mayor percepción de inseguridad del país donde el año pasado se realizó un simulacro de balacera en una biblioteca pública durante un curso de verano infantil.

“Es preocupante los jóvenes, los adultos, pero todavía es más alarmante que inocentes, que no tienen culpa de nada, también los estén afectando y con ello a su familias”, agregó Padilla.

Los familiares de Teo presentaron una denuncia ante la Fiscalía estatal el 27 de diciembre y se activó la Alerta Amber días después. Tras semanas de incertidumbre, sin una respuesta clara de la Fiscalía sobre los avances en la investigación, el lunes ciudadanos hicieron paro de labores en escuelas de Chaparrosa (“sin Teo no hay clases”) y ayer se manifestaron en la capital de Zacatecas con pancartas, gritos de “los niños no se tocan” y bloqueos con llantas incendiadas, lo que requirió la intervención de elementos de la Guardia Nacional.

Una de las pancartas lo resumió todo este martes: “Perdón Zacatecas por hacerte llegar tres horas tarde hoy, pero Teo lleva más de 480 horas y aún no llega”.

Durante cinco horas, el Gobernador David Monreal estuvo atrapado en un salón de usos múltiples en el municipio de Vetagrande ante el bloqueo de los ciudadanos. Por la tarde, emitió un mensaje desde Twitter, donde pidió a la Fiscalía “fortalecer” la investigación sobre el menor de edad:

“Desde que se reportó la desaparición del menor Anthony Tadeo trabajamos en coordinación con la Fiscalía de Zacatecas, respetando su autonomía, para dar con su paradero y proteger su integridad. Di instrucciones a la titular de la Secretaría General de Gobierno para que se atiendan las exigencias de los familiares del menor y se establezca una mesa de trabajo conjunta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de las familias afectadas”, comunicó por la tarde del martes tras el bloqueo.

Por su parte, el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo, informó que la desaparición de Teo se investiga como un secuestro e informó que la búsqueda se ha extendido al vecino San Luis Potosí, ya que en esa entidad se localizó la camioneta presuntamente usada por los captores.

Pero para Josefina, representante de padres de familia zacatecanos, la preocupación es latente. “Estamos siendo rebasados con tantas situaciones impensables y, desafortunadamente, no han podido ser controladas por las autoridades, quienes son los que nos deben garantizar la seguridad y la tranquilidad”, dijo.

El primer miércoles de este 2023, Raúl Calderón Samaniego, mejor conocido como “Rulo”, exintegrante de Los Románticos de Zacatecas, fue hallado sin vida después de haber estado desaparecido desde el pasado 31 de diciembre. La Fiscalía de Zacatecas detalló que tenía “heridas producidas por disparo de arma de fuego”.

A la par, se registraron diversas manifestaciones de familiares de cuatro jóvenes que desaparecieron el pasado 25 de diciembre, cuando regresaban hacia Jalisco después de festejar la navidad en Jerez, Zacatecas. Cuando transitaban por la carretera federal 23 a la altura del poblado de Víboras, en el municipio zacatecano de Tepetongo, ya no se supo más de ellos al igual que, hasta el momento, el paradero de Teo, un niño de seis años.

