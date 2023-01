EU y México trabajan para más extradiciones: Ken Salazar; celebra acuerdos en Cumbre

El diplomático ahondó en algunos de los temas más relevantes entre los tres mandatarios durante su encuentro en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- México y Estados Unidos trabajan para que haya “más extradiciones”, declaró el Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, luego de ser cuestionado respecto a la detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Desde su residencia oficial, Salazar destacó en conferencia de prensa los acuerdos alcanzados durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en la Ciudad de México entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y el Primer Ministro Justin Trudeau.

Entre los puntos que tocó se retomó la lucha contra el narcotráfico, ya que la prensa le preguntó sobre una posible extradición de “El Ratón” .

“En general en las extradiciones, y lo comento para cualquier caso, porque hay muchos casos, pero ahí vamos trabajando para hacer más extradiciones”, expuso, sin ahondar en detalles.

En materia migratoria, indicó que se continuará trabajando de forma conjunta por un sistema seguro y ordenado, y refirió que las tres naciones coincidieron en que los migrantes no pueden ser objeto de asuntos políticos.

“Ya no es tiempo de usar a los migrantes de una manera para avanzar en una meta política, eso no se debe hacer ni en los Estados Unidos, ni aquí, en México”, expuso.

El diplomático también hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos, el cual, dijo ” tiene una responsabilidad y es tiempo de que actúe” por mejores lineamientos y más seguros para los migrantes.

“Comentaba el Presidente Biden aquí en México que el Congreso de los Estados Unidos tiene que hacer su deber: demócratas, republicanos y los independientes tienen que poner su hombro para hallar soluciones”, señaló.

Respecto a la seguridad, el diplomático afirmó que el combate al tráfico de personas, drogas y armas seguirán siendo temas prioritarios, ya que “sin seguridad no hay prosperidad”, algo en lo que están de acuerdo tanto México como su país.

“Lo conocemos mucho, que sin seguridad no hay prosperidad, en eso estamos de acuerdo de trabajar Estados Unidos y México para lograr una seguridad mejor para la gente”, expresó.

De acuerdo con Salazar, “es parte de esta transformación que queremos, tener impacto, porque nosotros conocemos la violencia de esas armas militares en los Estados Unidos y también se reconoce la violencia que causan en México”.

En materia energética, el Embajador expuso que las diferencias existentes entre los países se resolverán según el proceso de consultas del T-MEC, lo que espera resulte de forma exitosa.

“Esperamos también que vamos a tener éxito porque tenemos el T-MEC. Las inquietudes que están allí se van a seguir trabajando porque hay un proceso de un marco legal, que todavía sigue”.

De igual forma, el diplomático expresó que las energías renovables “son las energías del futuro” e instó al Gobierno mexicano a “dejar atrás las energías del pasado” para combatir el cambio climático.

“Son las energías del futuro, eso está en el corazón de una América del Norte fuerte. Entonces, debería el Gobierno de México y también el pueblo de México reconocer la realidad, que el líder que sabe más del cambio climático en el mundo es John Kerry, que vino a México por sexta ocasión, porque lo que se requiere es con las tecnologías que tenemos ahora dejar atrás las energías del pasado y abrazar las energías del futuro”.

“Hemos pasado mucho tiempo hablando de eso, el gobierno de México tiene a un equipo trabajando en eso y esperamos que tengamos resultados buenos, pero para eso se creó el T-MEC”, expuso, e indicó que el cambio climático tendrá que atenderse de manera trilateral.

BIDEN, TRUDEAU Y AMLO LIMAN ASPEREZAS

Los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá intentaron restar importancia a sus frustraciones mutuas en materia de migración y comercio y en el mensaje de cierre de la cumbre de líderes norteamericanos el martes por la tarde mostraron un frente común para trabajar juntos por la integración.

Las principales tensiones fueron entre el estadounidense Joe Biden y el mexicano Andrés Manuel López Obrador cuando este último le echó en cara el “abandono” y “desdén” de Washington hacia América Latina a pesar de que Biden ha hecho de la reparación de alianzas una piedra angular de su agenda de política exterior.

Veinticuatro horas después, la situación dibujada en la conferencia conjunta era más optimista.

“Los tres somos verdaderos socios”, dijo Biden, añadiendo que sentían “auténtica simpatía” entre sí. “Compartimos una visión común para el futuro, basada en valores comunes”.

López Obrador, por su parte, agradeció a Biden que no construyera “ni un metro de muro”, una indirecta no tan sutil al predecesor republicano, Donald Trump. Y se unió a una de las prioridades de la administración estadounidense: combatir las muertes por fentanilo, una droga que se produce en México pero todavía no es muy consumida en el país porque para los cárteles es mucho más lucrativo exportarla.

“Nos importa mucho el poder ayudar”, afirmó. “No es un asunto sólo de Estados Unidos; es que si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también”.

En la declaración conjunta, los tres mandatarios dejaron en claro su intención de trabajar en un solo frente para atender asuntos clave como la migración, la competitividad, la seguridad regional y el cambio climático.

Además, se comprometieron a explorar estándares para desarrollar el hidrógeno como una fuente regional de energía, y actuar de manera rápida para implementar soluciones de energía limpia, señala la Declaración de Norteamérica.

Asimismo, acordaron la conformación de cadenas de suministro regionales más sólidas, así como la promoción de inversión específica en industrias clave como los semiconductores y las baterías de vehículos eléctricos.

Los tres países buscarán también enfocarse en estrategias para fortalecer la seguridad contra “amenazas domésticas, regionales y globales, incluyendo las amenazas cibernéticas”, y adoptarán un “enfoque coherente” para la recopilación, el uso, el procesamiento, la retención y la protección de los datos en registros de nombres de pasajeros, para reforzar el perímetro de seguridad, refiere el comunicado.

-Con información de Collen Long y María Verza, de AP