Jill Biden se opera lesiones cancerosas en ojo derecho y pecho; examinan otra lesión

Por Darlene Superville

Washington, EU, 11 de enero (AP) — Cirujanos extirparon este miércoles un par lesiones cancerosas ubicadas encima del ojo derecho y otra en el pecho de la primera dama Jill Biden, anunció la Casa Blanca. Además, los médicos examinan una tercera lesión en su párpado izquierdo.

El doctor Kevin O’Connor, médico del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los exámenes confirmaron que la lesión sobre su ojo derecho y la recién descubierta en su pecho eran carcinomas basocelulares.

Press Sec for FLOTUS #JillBiden forwards letter from Dr. Kevin O'Connor, physician to POTUS, re: FLOTUS outpatient surgery – #MohsSurgery – today at Walter Reed Nat'l Medical Center.

Add'l lesions were found & removed. FLOTUS "is feeling well" and go back to WH today. pic.twitter.com/I0nPevqKlL

