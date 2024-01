Sven-Goran Eriksson, extécnico de la selección mexicana, padece cáncer “inoperable”

ESTOCOLMO, Suecia, 11 de enero (AP).— El entrenador sueco Sven-Goran Eriksson reveló que padece cáncer y que podría quedarle menos de un año de vida.

El exseleccionador de Inglaterra y México contó a la radio sueca Radio P1 que descubrió que tenía cáncer luego de sufrir un colapso repentino. El pasado febrero, anunció que reduciría sus apariciones públicas por problemas de salud.

“Todo el mundo entiende que tengo una enfermedad que no es buena, y todo el mundo adivina que es cáncer y lo es”, afirmó el técnico en una entrevista publicada el jueves.

Eriksson dijo que sufría un cáncer de páncreas inoperable.

“En el mejor de los casos me queda quizás un año, en el peor quizá un poco menos”, añadió.

El entrenador, de 75 años, dijo que intentaba pensar en positivo.

“Podría pensar en ello todo el tiempo, sentarme en casa, estar de mal humor, pensar que tengo mala suerte y todo eso”, declaró. “Creo que eso es fácil”.

“No, mire las cosas de forma positiva y no se regodee en la adversidad. Porque esto es, por supuesto, el mayor contratiempo”, añadió.

Sad news this morning. Thoughts are with Sven Goran-Eriksson and his family. A brilliant coach and a special person. Loved and respected by everyone. We’re all with you Sven, keep fighting ❤️💪

— Wayne Rooney (@WayneRooney) January 11, 2024