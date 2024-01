Incendio en negocio de pirotecnia deja un muerto y una persona intoxicada en Coahuila

Una persona más que se encontraba en el domicilio al momento del incidente fue trasladada a un hospital tras resultar intoxicada.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Una persona murió y una más resultó intoxicada este jueves tras la explosión de una casa que presuntamente era utilizada como una bodega de pirotecnia en Saltillo, Coahuila.

La explosión ocurrió minutos antes de las 10:00 horas de hoy, en una vivienda que se empleaba para almacenar los fuegos artificiales, ubicada sobre el boulevard Solidaridad en la colonia Ignacio Zaragoza del municipio coahuilense.

Los vecinos reportaron el incidente al 911, mismo que aseguraron inició con un estallido y siguió una serie más de explosiones, motivo por el que acudieron elementos de bomberos de la estación Oriente para sofocar el incendio y enfriamiento de la zona.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“Recibimos el reporte de un incendio en una casa habitación, el reporte inicial mencionaba una explosión con una columna densa de humo, al llegar se confirmó la columna de humo, había bastantes personas al exterior y había mención de que una persona estaba adentro del domicilio”, informó el capitán de bomberos, Agustín Díaz.

Las autoridades estatales confirmaron que se trataba de pirotecnia activa en el lugar, por lo que aceleraron las labores para apagar de manera inmediata y así evitar que se extendiera.

Tras extinguir las llamas, los bomberos confirmaron la muerte de una persona calcinada al interior de la vivienda, mientras que una más fue trasladada a un centro de salud, luego de que resultara intoxicada por inhalar humo del incendio.

“Se hicieron maniobras de extensión, se encontró incendio en la planta baja en el área de la cochera, en un área de aproximadamente cuatro por ocho metros, y se confirmó a una persona en código negro en el interior del domicilio. Encontramos pirotecnia activa incendiándose”, señaló.

Personal de la Policía Municipal también arribó al domicilio para acordonar el área en espera de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes en compañía de agentes periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento se desconoce la causa que pudo originar el fuego en la vivienda, pero no se descarta la posibilidad de que el lugar haya sido utilizado como una bodega clandestina de pirotecnia.