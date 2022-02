YouTube presenta actualizaciones para este año: NFTs, tienda en línea, y otros más

Ciudad de México, 11 de febrero (RT).- YouTube se propone lanzar este año un gran número de actualizaciones para su plataforma, con el fin de hacerla más fácil y eficiente. Neal Mohan, jefe de productos de la compañía, anunció este jueves las principales novedades que llegarán al sitio web en 2022.

Según un comunicado publicado en el blog oficial de YouTube, cada una de esas innovaciones se basa en una gran cantidad de discusiones y datos. Entre las actualizaciones hay nuevas funciones y opciones tanto para los creadores de contenidos como para los espectadores.

PARA LOS CREADORES

Habrá cambios en lo que concierne a los videos en directo de YouTube Live. Una nueva función será la transmisión en directo ‘colaborativa’, que permitirá a varios creadores aparecer en un mismo video sin necesidad de complejas configuraciones. YouTube espera que esto facilite la elaboración de contenidos a los creadores que no saben de qué hablar durante una transmisión.

También vendrán nuevas funciones para los creadores de YouTube Shorts. Las actualizaciones incluyen nuevos efectos de video y herramientas de edición. Los autores de ‘shorts’ tendrán así novedosas formas de ganar dinero, y tendrán oportunidad de crear contenidos de marca a través de BrandConnect, añadir la función de Super Chat para los suscriptores de pago y ofrecer la opción de comprar directamente en ‘shorts’.

Además, obtendrán nuevas oportunidades con la función YouTube Studio, que los ayudará a crear contenidos. Esta herramienta, basada en cantidades masivas de datos de YouTube y Google, les permitirá saber más sobre los intereses y deseos de los espectadores.

Otras novedades que llegarán en 2022 estarán relacionadas con los comentarios. Una de las funciones más útiles será la posibilidad de ordenarlos para que estén sincronizados con un momento específico del video.

PARA LOS USUARIOS

Entre las novedades se encuentra una actualización de YouTube TV, que este año exhibirá una nueva versión con una interfaz más optimizada. Los espectadores podrán utilizar sus teléfonos móviles mientras miran YouTube en el televisor, sea por ejemplo para leer, enviar comentarios o compartir videos.

Además, la compañía está desarrollando una función denominada ‘Shopping’, a través de la cual los usuarios podrán comprar artículos en la aplicación. En el marco de esta opción, también tendrán la oportunidad de buscar y adquirir los productos que el creador muestra en su video.

2022 is about serving a new look 🤩 new Library ➕ and new Live TV experience 📺.

Check out @nealmohan’s product updates coming to YouTube TV and beyond: https://t.co/XOOf0Q4Waa

— YouTube TV (@YouTubeTV) February 10, 2022