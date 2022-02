Trump desmiente haberse deshecho de documentos oficiales por el escusado

Ciudad de México, 11 de febrero (La Opinión).- El expresidente Donald Trump negó el jueves haber tirado documentos oficiales de su Gobierno por el inodoro cuando se desempeñaba en la Casa Blanca, según NBC News.

El detalle, que proviene del próximo libro de la reportera del New York Times Maggie Haberman, “Confidence Man”, fue informado por Axios.

Haberman tuiteó: “Aquí hay algunos informes de los últimos años del libro: el personal de la residencia de la Casa Blanca descubrió periódicamente que los papeles habían obstruido un inodoro, lo que hizo que el personal creyera que Trump había tirado material que había roto en pedazos”.

