Audiencia urgente del TAS decidirá el destino de la patinadora rusa Kamila Valieva

Por Graham Dunbar y James Ellingwoerth

BEIJING (AP) — La posibilidad de que la rusa Kamila Valieva siga compitiendo en patinaje artístico durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing se decidirá en una audiencia urgente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) informó el viernes que, en nombre del Comité Olímpico Internacional, recurrirá la decisión de una dependencia antidopaje de Rusia que levantó una suspensión provisional, impuesta el martes por las autoridades del país a la patinadora de 15 años, quien dio positivo en una prueba de dopaje en diciembre.

Valieva es la gran favorita en su prueba, que comienza el martes, luego de alcanzar puntuaciones sin precedentes en el mundo esta temporada y de convertirse en la primera patinadora en realizar una pirueta cuádruple en el hielo olímpico durante la competencia por equipos que los rusos ganaron el lunes. El Comité Olímpico de Rusia (ROC, por sus siglas en inglés) dijo que seguirá luchando por conservar ese oro y Valieva cuenta con el apasionado apoyo del Kremlin.

La ITA confirmó los reportes de que Valieva arrojó positivo por una sustancia prohibida, la trimetazidina, durante los campeonatos nacionales de Rusia celebrados hace seis semanas en San Petersburgo.

El positivo fue detectado por un laboratorio de Suecia el martes, un día después de que la patinadora ayudase al equipo ruso a imponerse en la prueba por equipos y apenas unas horas antes de la ceremonia de entrega de medallas, que se ha suspendido. La decisión sobre esa presea se tomará más adelante.

View this post on Instagram

El laboratorio sueco no respondió a una petición de la AP para realizar comentarios sobre la demora.

La agencia antidopaje rusa, RUSADA, que supervisa los controles en las competiciones nacionales, prohibió de forma provisional la participación de Valieva en los Juegos. Pero su comité disciplinario aceptó su recurso el miércoles y anuló el castigo.

La sesión de urgencia del TAS considerará únicamente la suspensión temporal para estos Juegos. señaló la ITA, que representará al Comité Olímpico internacional en el proceso. El COI creó la ITA en 2018 tras el escándalo de dopaje ruso para gestionar las pruebas internacionales y diseñar el programa antidopaje olímpico.

Al ser menor de edad, el Código Mundial Antidopaje ofrece algunas protecciones a Valieva. Según estas directrices, podría recibir únicamente una simple amonestación.

Cuando un menor está implicado en una infracción de las normas antidopaje, el código establece que su entorno, entrenadores y médicos del equipo sean investigados. Esto no suele ocurrir en el caso de deportistas de más de 18 años.

“Estos casos no ayudan a los Juegos”, afirmó el vocero del COI, Mark Adams. “Es necesario que estos casos se juzguen de forma adecuada, que sean tomados en cuenta debidamente y que se siga el debido proceso. De otra forma, creo que al confianza de la gente sería aún menor. Así que creo que es muy importante para todos los implicados, no solo para la deportista de 15 años afectada, que respetemos el debido proceso, que se vea que se hace correctamente y que la gente puede confiar en las decisiones que se toman”.

View this post on Instagram

Es probable que Valieva sea despojada del título de campeona rusa que logró en diciembre.

El ROC dijo que defenderá a Valieva y luchará por mantener la medalla de oro a la que contribuyó. Además, explicó que las pruebas de dopaje realizadas a la patinadora en Beijing han sido negativas. Todos los medallistas pasan este tipo de controles en unos Juegos Olímpicos.

HISTORY MADE!

15-year-old Kamila Valieva becomes the first woman to land a quadruple jump at an Olympic Games. 🤯#Beijing2022 #figureskating pic.twitter.com/zHxRiETNfi

— Olympics (@Olympics) February 7, 2022