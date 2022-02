VIDEO: Crean el primer pez biohíbrido, autónomo, con células musculares cardíacas

Ciudad de México, 11 de febrero (RT).- En un experimento inédito, un grupo de científicos creó por primera vez un pez biohíbrido, totalmente autónomo, a partir de células musculares cardíacas derivadas de células madre humanas.

Para recrear ese movimiento en un pez artificial, los investigadores le colocaron cardiomiocitos (células musculares responsables de las contracciones del corazón) a ambos lados de la aleta caudal. Una contracción en un lado de la cola produce un estiramiento en el otro, y entonces las proteínas mecanosensibles activadas por el estiramiento inician un movimiento constante en un bucle cerrado.

Our autonomously swimming human biohybrid fish is published in Science. https://t.co/yF6gFGkcVs

— Sung Jin Park (@numhana) February 10, 2022