Pfizer pospone hasta abril pedir a FDA autorización para vacunar a menores de 5 años

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo/AP).– Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este viernes que retrasarán su solicitud para que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorice la vacuna para niños menores de cinco años hasta al menos el próximo abril, mientras esperan datos sobre la eficacia de una tercera dosis.

Por este motivo, la FDA pospuso una reunión que tenía preparada para el próximo martes y donde iba a analizar datos de menores.

Pfizer notified us that new data have recently emerged regarding its EUA request for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine in children 6 months through 4 years. As part of its rolling submission, the company notified us of additional findings from its ongoing clinical trial.

— U.S. FDA (@US_FDA) February 11, 2022