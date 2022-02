Por primera vez pareja gay logra registrar a sus dos hijas en Quintana Roo

La pareja aclaró que no se trata de adopción, ya que las pequeñas niñas, que ahora llevan los apellidos de sus dos papás, nacieron a través de la fecundación in vitro con una madre que les prestó su viente.

Quintana Roo, 11 de febrero (PorEsto).- Esta tarde, el joven Fausto Joseph, compartió a través de Facebook, un hecho histórico para Quintana Roo, pues luego de ocho meses de citas, amparos y trámites, él y su pareja se convirtieron en la primera pareja de hombres en poder registrar a dos recién nacidos.

Los hechos ocurrieron este 10 de febrero en el registro civil de Cancún, en donde Fausto compartió la información y las fotografías del evento, en donde argumentó que no se trata de adopción, ya que las pequeñas niñas, que ahora llevan los apellidos de sus dos papás, fueron creadas por fecundación in vitro con una madre que les prestó su viente.

“Después de ocho meses de citas y amparos. Somos la primera pareja de dos hombres en todo Quintana Roo en registrar a dos menos de edad, esto es algo que me alegra muchísimo por dos cosas, la primera y más importante es que nuestras hijas ya tienen identidad y nombre con apellidos de sus dos papás”, escribió Fausto Joseph.

El joven escribió que esto es un hecho que marca historia y se tomará como base para que otras familias puedan ejercer sus derechos si así lo requieren.

“P.D. No las adoptamos, aclaro esto, ya que muchas personas me han enviado inbox sobre los trámites de adopción. Las bebés fueron creadas con amor y por medio de un proceso de fecundación in vitro con nuestro material genético, una persona nos prestó su vientre para lograr que nuestras hijas nazcan”, escribió.

