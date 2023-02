El robo de cables del Metro, CFE, Telmex y más servicios se dispara 306% en 5 años

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– El lucrativo robo de cables de cobre del Metro, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Telmex, que autoridades atribuyen al crimen organizado para su venta, y que afecta el servicio o pone en riesgo a miles de usuarios en el país, ha crecido un 306 por ciento en los últimos cinco años, de acuerdo con cifras del Secretariado de Seguridad Pública.

En 2022, los estados donde más se abrieron carpetas de investigación por este delito fueron Puebla (771), Jalisco (263), Quintana Roo (262) y Chihuahua (140), una situación similar en 2021 cuando se denunció esta sustracción en su mayoría en Quintana Roo (715), Puebla (487), Jalisco (324), San Luis Potosí (175) y Chihuahua (85).

De 2019 a enero de 2023 el Metro reportó el robo de 14 kilómetros de cables con este metal rojo; solo en 2022 fueron 32 toneladas (4.7 kilómetros), lo que le implicó el año pasado 50 millones de pesos por parte del seguro para reposición de los cables. Autoridades del transporte público que mueve a millones a diario interpusieron 57 denuncias ante la Fiscalía local en ese periodo, y han habido algunos sujetos detenidos (no miembros del Sindicato), de acuerdo con el director general, Guillermo Calderón, y el Secretario de Seguridad local, Omar García Harfuch.

Por su parte, la CFE reportó en sus 16 divisiones de norte a sur mil 208 kilómetros de cables de cobre robados de 2015 a 2020, sobre todo en la zona Centro Oriente y Valle de México, lo que suma un daño económico por 273 millones 800 mil pesos. Ante ello la empresa pública ha interpuesto 2 mil 668 denuncias, de acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia de la paraestatal.

ROBO AL MÁS RICO DE MÉXICO

Los grupos delictivos organizados no se han limitado a los cables de cobre de la CFE y del Metro, claves para los sistemas de energía, de control de trenes y de comunicaciones del transporte colectivo. También han recurrido a los cables de empresas de telecomunicación como Telmex, hecho que —ante diversos reportes de fallas en el servicio— ha orillado a la empresa del magnate Carlos Slim Helú a comenzar un proyecto de transición total hacia fibra óptica en la Ciudad de México.

“Me comuniqué con el licenciado Manuel Bartlett [titular de la CFE] y él me dijo que tenían un problema muy grave. Luego me comuniqué con Telmex y también me dijeron que tenían un problema muy grave; están pidiendo apoyo a la Secretaría de Seguridad federal. Entonces ahí es donde decimos que no es un tema menor de una persona que entra a los registros del Metro y corta un cable”, aseguró hace unos días la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el marco de los diversos siniestros reportados.