Migra de EU usó datos de mujeres detenidas para ir por ellas y acosarlas sexualmente

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos fue despedido luego de que se viralizaron unos videos en TikTok donde mexicanas narran cómo las acosó sexualmente después de retirarles su visa.

De acuerdo con un comunicado difundido por la cadena de televisión Univisión, la denuncia está siendo investigada internamente. “El agente implicado ya no trabaja para la agencia (…) No toleramos la corrupción ni el abuso en nuestras filas, y cooperamos plenamente con cualquier investigación penal o administrativa de presunta mala conducta por parte de cualquiera de nuestro personal, en servicio o fuera de servicio”.

Al menos tres jóvenes mexicanas interpusieron una denuncia luego de que identificaron un patrón en el que el oficial, luego de negarles la visa, las contactaba en redes sociales con la intención de iniciar una relación.

Una de las jóvenes mexicanas que denunció en TikTok al agente es la influencer Yanin Cabrera.

”Storytime de cuando me quitaron la visa y el mismo oficial que me la quitó me ligó”, narró la joven de 25 años en TikTok, sobre su experiencia en junio pasado en Las Vegas.