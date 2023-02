Nave rusa de Estación Espacial Internacional pierde presión: “Tripulación no peligra”

Por Vladimir Isachenkov

MOSCÚ (AP) — Una nave espacial de suministro rusa sin tripulación atracada en la Estación Espacial Internacional perdió presión en su cabina, informó el sábado la corporación espacial rusa, asegurando que el incidente no supone ningún peligro para la tripulación de la base orbital.

Roscosmos informó que la escotilla entre la estación y la nave de carga Progress MS-21 fue cerrada para que la pérdida de presión no afectara la estación en órbita.

The ISS Progress 83 cargo craft docked to the station early Saturday with no issues. Meanwhile, engineers investigate a coolant leak on the ISS Progress 82 cargo craft due to undock on Feb. 17. The crew is safe and conducting normal operations. More… https://t.co/xKyjS9W3Ao pic.twitter.com/qeanEAMM5t

— International Space Station (@Space_Station) February 11, 2023