VIDEOS: Un avión que era remolcado choca con autobús en Los Ángeles; deja 5 heridos

LOS ÁNGELES (AP) — Un avión de American Airlines que estaba siendo remolcado en una pista de rodaje chocó contra un autobús de enlace en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, lo que dejó cinco lesionados.

La Administración Federal de Aviación indicó el sábado que investiga el incidente del Airbus A321 ocurrido el viernes por la noche. No llevaba pasajeros.

🚨#UPDATE: Four people have been taken to hospital after passenger bus collides with American Airlines plane at Los Angeles international airport pic.twitter.com/RTvrVC3ROJ

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 11, 2023