México y Cuba convocarán a una cumbre de países progresistas de Latinoamérica: Ebrard

Ebrard adelanto que participarían países como Argentina y Brasil, las otras dos potencias económicas de la región además de México, así como Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras, entre otras posibilidades.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard anunció este sábado que México y Cuba convocarán a una “cumbre de países progresistas” de América Latina, luego de la reunión bilateral entre los presidentes de ambos países, para delinear una agenda común, aunque las fechas y los detalles aún están por definirse.

“Todavía sería muy prematuro decir cuándo va a ser, pero países progresistas de América Latina están: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras… Todavía no tengo la lista completa, pero la idea es: hace muchos años no había una coincidencia entre países de posiciones sociales de avanzada como es ahora”, dijo Ebrard en entrevista con medios desde Campeche.

“Argentina, Brasil y México, no lo había sido casi nunca que los tres estuvieran en la misma línea, somos las tres economías más grandes de América, más los otros países, ¿por qué no hacemos una agenda común? De cosas específicas, no queremos declaraciones políticas”, añadió, antes de corregirse a sí mismo. “Bueno, si se quiere está bien”.

Bienvenido a México Presidente Díaz Canel , Cuba pueblo hermano . pic.twitter.com/LG9beGM4xr — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 11, 2023

En esa agenda, planteó tentativamente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), está cómo luchar contra la inflación: “Los países producimos diferentes cosas, nos podemos ayudar”. Además, se podría impulsar la Agencia Latinoamericana de Regulación Sanitaria “para no seguir con dificultades para comprar en conjunto medicamentos”, explicó.

“Cosas de este tipo, pero apenas se esbozó como posibilidad, avisaré más adelante de los detalles”, concluyó Ebrard Casaubón.

Más temprano este sábado, durante la visita de Miguel Díaz-Canel, el Presidente cubano, a territorio mexicano, Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo del país caribeño en materia de salud, en especial durante la administración de Fidel Castro, a quien llamó “un visionario”. También reiteró su apoyo para encabezar una lucha con otros países para la eliminación del bloqueo comercial que mantiene Estados Unidos.

“Analizando este caso (sector salud en México), le comentaba a Díaz-Canel de cuánta visión tenía el comandante Fidel Castro, mientras los neoliberales estaban impidiendo que se formaran médicos, en Cuba estaban impulsando la formación de médicos y el que se consolidara uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Eso no lo hace solo un hombre de Estado, eso lo hace un hombre de Nación, un visionario, un gigante al que le rendimos un homenaje por esa gran obra que han continuado ustedes. Pueden decir lo que quieran los conservadores de México y el mundo, pero nunca van a poder contrarrestar la enseñanza, el ejemplo de solidaridad y fraternidad que ha dejado a Cuba un movimiento revolucionario y sus dirigentes”, dijo el Presidente en su discurso desde Campeche.

En su discurso de bienvenida para el presidente de Cuba, Miguel @DiazCanelB, el presidente @lopezobrador_ hizo mención de los lazos históricos que hermanan a los pueblos mexicano y cubano. “Usted es para el gobierno que represento un huésped distinguido, admirado y fraterno”. pic.twitter.com/lFhPSsltOM — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 11, 2023

Insistió en el tema del bloque “inhumano” hacia Cuba y se comprometió a encabezar un movimiento con otros países para que se levante.

“Por eso nuestro respeto, gratitud y apoyo, y vamos a continuar demandando que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano, y no solo cuando se trata de votar en la ONU, porque siempre se gana, la mayoría de los países están porque se elimine bloqueo, pero pasa la asamblea y vuelve a lo mismo. Yo ofrezco al Presidente de Cuba que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y soberanía de Cuba; y nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas, son pueblo y un Gobierno profundamente humano. ¡Qué viva el pueblo digno de Cuba!

El Presidente ya se había pronunciado por levantar el bloqueo a Cuba en su discurso al otorgar al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar.

“Como señal de buena voluntad, de que se está en disposición de hermanarnos, de todos los países de América, considero, y lo expreso con respeto, que el Gobierno de Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar el bloqueo injusto e inhumano al pueblo de Cuba”, dijo el Presidente horas antes en la zona arqueológica de Edzná.

Destacó también la lucha por la soberanía de Cuba: “Sostengo que es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América porque ese modelo impuesto hace más de dos siglos está completamente agotado, es anacrónico, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie.

“Hay que hacer a un lado la disyuntiva que se impuso de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma valerosa o defensiva. Es tiempo de expresar o de explorar otra opción; de dialogar con los gobernantes, especialmente con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de una nueva relación entre los países de todo nuestro continente de toda América es posible”, agregó López Obrador.