Un concierto de Grupo Arriesgado en Tijuana es suspendido tras amenazas del CJNG

Una supuesta narcomanta del grupo criminal amenazó directamente al cantante de la banda, que suele tocar corridos dedicados al “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, y a otros familiares del capo.

Tijuana, 11 de febrero (ZETA).– Luego de las amenazas en contra de su vocalista Arturo González “Panther Bélico”, realizadas en un “narcomensaje” localizado en el Boulevard Cuauhtémoc, el Ayuntamiento de Tijuana y organizadores decidieron suspender el concierto de Grupo Arriesgado, el cual se tenía programado la noche de este sábado en las instalaciones del Estadio Chevron.

“El Ayuntamiento de Tijuana respeta la decisión de los promotores de SUSPENDER el evento y concierto a celebrarse el día de hoy 11 de febrero en el Estado Chevron de nuestra ciudad. El concierto en donde se presentaría Grupo Arriesgado e invitados especiales en punto de las 20:00 hrs., queda CANCELADO”, compartió en un comunicado la Secretaría de Gobierno Municipal de Tijuana.

Por su parte, promotores señalaron que “derivado de los eventos suscitados en los últimos días y acatando las instrucciones de la autoridad correspondiente, se ha decidido posponer el evento a realizarse esta noche en las instalaciones del Estadio Chevron”. Asimismo, resaltan que Grupo Arriesgado y GA Music priorizan la integridad del público, así como la de su equipo de trabajo.

Lo que pasó con Grupo Arriesgado en Tijuana no era cosa menor. Ayer, mientras daban una firma de autógrafos en la Plaza 2000, llegaron personas detonando armas de fuego y luego dejaron narcomantas firmadas por el CJNG amenazando al vocalista. pic.twitter.com/0SArCCeloX — Manuel Ayala (@ManuelNoctis) February 12, 2023

“Nos sentimos tristes por esta decisión, ya que nuestra intención es hacerles llegar nuestra música y pasar un momento ameno. Pronto anunciaremos la nueva fecha a través de nuestras redes sociales, para toda nuestra gente de Tijuana”, puntualizaron en el comunicado, agregando que las entradas serán validas en un próximo evento, o bien pueden solicitar su reembolso en las taquillas donde fueron adquiridas.

Fue la tarde ayer 10 de febrero cuando en medio de una firma de autógrafos en la Plaza 2000 ubicada en al Zona Este de Tijuana, se detonó un arma de fuego cuando integrantes de la agrupación sinaloense se encontraban en convivencia con sus fanáticos, sim embargo, se señaló que el acto violento habría sido ajeno a los integrantes, tratándose de un robo a un local dentro de la plaza comercial.

El concierto finalmente fue pospuesto, pero queda la incertidumbre por la agresión en las instalaciones de un medio de comunicación. pic.twitter.com/Tg275BeEwM — Manuel Ayala (@ManuelNoctis) February 12, 2023

Más tarde en al madrugada, fue localizada una “narcomanta” sobre el Boulevard Cuauhtémoc en la que se hacia una amenaza al cantante de los denominados “corridos bélicos”. “Arturo González “Panther Bélico” de Grupo Arriesgado, aquí no es para que andes de bélico, ni con tus corridos, aquí se tiene dueño, no somos corrientes por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las hora contadas para irte de Tijuana, así que ve y agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas, porque aquí te cas a chingar a tu madre. ATT: CJNG”, se puede leer en la lona encontrada por autoridades.

Grupo Arriesgado es conocido por tocar los denominados “corridos bélicos y bélicones”, con temas como “El Fugitivo”, “El Yuko”, “La Mayiza”, “Línea Directa”, dedicadas al narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo”, Zambada y a Serafín Zambada Ortiz.

