El feminismo y la industria porno de los años 70 llegan a HBO Max con Minx

Por Jorge Fuentelsaz

Nueva York, 11 de marzo (EFE).- Joyce, una joven feminista que vive en Los Ángeles (California, EU), en los efervescentes años 70, está decidida a lanzar una revista que defienda los derechos de las mujeres, pero su única opción es aliarse con Doug, un editor de publicaciones porno de bajo presupuesto, cuyo único interés es hacer mucho dinero.

De esta extraña combinación de feminismo y pornografía nace la revista ficticia Minx, que da nombre a la serie que HBO Max estrenará el próximo 17 de marzo.

La historia, que está inspirada en la creación en 1973 de la publicación Playgirl, muestra con humor el choque de estos dos mundos y el de las personalidades antagónicas de los protagonistas, encarnados por Ophelia Lovibond y Jake Johnson.

Unas contradicciones que son más que suficientes para crear todo tipo de situaciones cómicas en las que el feminismo puritano de Joyce se ve constantemente retado por un entorno extremadamente laxo para ella.

“Ella no es consciente de lo limitadas y frágiles de algunas de sus ideas, de lo cerradas que son”, dice a Efe Lovibond, antes de explicar que Joyce se siente incómoda con esa limitación, “lo que retroalimenta la idea de que no está siendo muy feminista si no se acerca a todos los aspectos de sí misma”.