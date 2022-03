Sobreabundancia de precursores químicos detona lluvia de drogas sintéticas: Informe

Por Scott Mistler-Ferguson

Ciudad de México, 11 de marzo (InsightCrime).– El Informe de 2021 sobre Drogas en Estados Unidos alertó sobre el crecimiento continuado de las drogas sintéticas, y alertó sobre una sobreabundancia de precursores químicos, e incluso pre-precursores, del fentanilo procedentes de China e India.

El informe sobre estrategia internacional para el control de narcóticos (International Narcotics Control Strategy, INCSR), que publica anualmente el Departamento de Estado estadounidense, ofrece a los legisladores un balance de las tendencias globales en el tráfico de narcóticos y su relación con Estados Unidos.

ICYMI: The 2022 edition of the International Narcotics Control Strategy Report is available. It assesses governments’ efforts to reduce illicit drug production, trafficking & use, as well as their work to counter drug trafficking-related money laundering. https://t.co/otUTLxpBZW pic.twitter.com/1sf7AwnLzK

— U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) March 4, 2022