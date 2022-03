EU veta importación de alcohol, mariscos y diamantes rusos por invasión a Ucrania

Por Josh Boak, Chris Megerian y Zeke Miller

Washington, 11 de marzo (AP).— El Presidente Joe Biden anunció el viernes que Estados Unidos degradará sustancialmente el estatus comercial de Rusia como castigo por haber invadido Ucrania y que, como consecuencia, prohibirá diversas importaciones procedentes de Rusia, como mariscos, bebidas alcohólicas y diamantes.

El giro comercial de gran alcance, que revoca el estatus de “nación más favorecida” para Rusia, se adoptó en coordinación con la Unión Europea y los países del Grupo de los Siete.

Later today, together with the other nations of the G7 and the EU, we will jointly announce several new steps to squeeze Putin and to hold him accountable for his aggression against Ukraine.

I want to speak to a few key points.

