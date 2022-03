EMA incluye nuevos efectos secundarios para vacunas anticovid de Janssen y Moderna

Madrid, 11 de marzo (Europa Press).- El Comité de Seguridad de los Medicamentos (PRAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha incluido nuevos efectos secundarios en las vacunas contra la COVID-19 de Janssen y Moderna.

La vasculitis de pequeños vasos puede ser causada por infecciones virales o bacterianas, así como por medicamentos y vacunas. Por lo general, las manifestaciones de la enfermedad se resuelven espontáneamente con el tiempo con los cuidados de apoyo adecuados.

EMA's safety committee recommends updates to product information for COVID-19 Vaccine Janssen to include a new possible side effect and for Spikevax to include a new warning for flare-ups of capillary leak syndrome. #PRAC #COVID19vaccines #SafetyOfVaccines https://t.co/AE50NiN11m pic.twitter.com/yDA6FtfLXO

