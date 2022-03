F1: Daniel Ricciardo da positivo a COVID-19; llegará a GP de Bahréin, dice McLaren

Madrid, 11 de marzo (EFE).- Daniel Ricciardo, piloto de McLaren, ha dado positivo por COVID-19 en una prueba PCR tras sentirse mal desde el miércoles en Bahrein, en cuyo Circuito Internacional se disputan hasta este sábado los segundos y últimos entrenamientos pretemporada de Fórmula Uno, informó la escudería inglesa en un comunicado.

El piloto nacido en Perth (Australia), con ocho victorias y 31 podios en su trayectoria en Fórmula Uno, continuará aislado de acuerdo con las regulaciones locales.

Get well soon, @DanielRicciardo. 🧡

Over to you for now, @LandoNorris. 🤝 pic.twitter.com/jtC51apZ2I

— McLaren (@McLarenF1) March 11, 2022