¿Cómo sería la Tierra si orbitara Alfa Centauri A/B, nuestro sistema estelar vecino?

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – Un trabajo de modelado de ETH Zurich ofrece una buena idea de cómo se vería un planeta como la Tierra en el sistema estelar vecino –Alfa Centauri A/B– si existiera, y cómo podría haber evolucionado.

La investigación, realizada el Instituto de Física de Partículas y Astrofísica, se refiere al modelado numérico, que es indispensable para comprender los exoplanetas rocosos de la zona habitable y para guiar las futuras observaciones y el desarrollo de instrumentación.

