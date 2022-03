La revista France Fotball anuncia cambios para otorgar el premio Balón de Oro

PARÍS, 11 de marzo (AP).- El Balón de Oro ahora será otorgado con base en el desempeño durante una temporada regular europea en lugar de un año calendario, anunció la revista France Football el viernes.

Entre otros cambios anunciados destacó una reducción del número de votantes con el objetivo de optimizar el proceso. Los votantes ya no tomarán en cuenta los logros del jugador en toda su carrera.

La revista France Football ha otorgado el premio anual para la rama varonil desde 1956 y para las mujeres cada año desde 2018, si bien ambos galardones fueron cancelados en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

El astro argentino Lionel Messi, del Paris Saint-Germain, amplió el récord con su séptimo Balón de Oro, y la mediocampista Alexia Putellas, del Barcelona y la selección de España, se convirtió en la tercera ganadora del premio en la categoría de mujeres para 2021. Messi superó al goleador del Bayern Munich y la selección polaca, Robert Lewandowski.

Less global but… much more demanding

The process of selection for the #ballondor jury members is changing

◾️ Ballon d'Or Jury > journalists from country part of the FIFA top 100 ranking

◾️ Women's Ballon d'Or Jury > journalists from country part of the FIFA top 50 ranking

