Kunis, Snipes y Travolta se suman como presentadores de la gala de los Premios Óscar

LOS ÁNGELES, 11 de marzo (AP).- Mila Kunis, Wesley Snipes y John Travolta se encuentran entre el último grupo de celebridades que participarán como presentadores en la ceremonia de los Óscar, dijeron el viernes los productores Will Packer y Shayla Cowan.

A poco más de dos semanas para el evento, hay presión para revertir la caída de los índices de audiencia, que el año pasado alcanzaron un mínimo histórico.

Travolta podrá ser recordado por siempre por presentar a Idina Menzel como Adele Dazeem en los Premios de la Academia hace ocho años. (Tuvo la oportunidad de redimirse en la transmisión del año siguiente).

Meet the third slate of presenters for the 94th Academy Awards. #Oscars https://t.co/XTLcRX1oAX

— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2022