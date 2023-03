Lee Eye llena de flow las letras tristes para “Perreo Sad”, su próximo álbum

El pasado 23 de febrero Lee Eye y Simona se presentaron en el Foro Supremo, ubicado en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, un show en el que se dieron cita varios de sus seguidores.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- La cantautora colombiana Valeria Castro, mejor conocida como Lee Eye, se encuentra trabajando en el próximo lanzamiento de “Perreo Sad”, su nuevo álbum de estudio.

Para este material discográfico, Castro se tomó el tiempo de meterle mucho flow, con ayuda de ritmos como el reggaetón, afrobeat y R&B, a letras un tanto tristes que describen a la perfección las etapas del desamor por las que puede atravesar una persona.

“‘Perreo Sad’ es un álbum de perreo triste, entonces viene hablando de todas esas etapas como del desamor, como cuando tienes una ruptura y pasas por la desilusión, la rabia y después ya estás más tranquila. Empieza a salir en este mes, marzo, y termina de salir en junio. Son ocho canciones y nada, estoy contenta”, compartió Valeria Castro en entrevista para SinEmbargo.

“Me dejé llevar un poco por los sonidos del afrobeat y R&B, y creo que mezclándolos sonaba como un perreo, me salía como un perreo, y cada tema que hacía era como que empecé a entrar con el reguetón e igual estaba súper triste, entonces escribía en beats súper movidos cosas súper tristes. A la gente le encantó esa mezcla como triste, pero perreable. Siento que fue casi por accidente”, explicó sobre el sonido y el título del álbum.

El pasado 8 de febrero, exactamente un mes antes de que se celebre el 8M, la música, que adoptó su alter ego gracias al apodo de “Lee” que sus amigos le pusieron pos sus ojos rasgados, estrenó “Bad Bitch”, un sencillo en el que se describe “como la amiga que conoces en un baño y te empodera”.

A pegunta expresa sobre la antigua idea de “no hay peor enemiga para una mujer que otra mujer”, la artista festejó que de a poco se ha ido soltando ese pensamiento, asegurando que éste se nos llegó a implantar a todas en algún momento de nuestras vidas.

“Siempre ha sido muy implantada como esa idea de compararnos, entonces últimamente me he rodeado de mujeres tan poderosas, de cierta forma tan empíricas y cero envidiosas, que se ponen felices por lo que te pasa, que yo la verdad siento que es algo de feeling que de pronto uno no se va a caer bien con todas las personas, pero ahí están esas personas que te hacen sentir que tienes como una familia, apoyo e incluso me ha pasado con chicas que acabo de conocer y me parece increíble eso, como ese poder femenino nos puede unir y me encanta”.

Asimismo compartió a este medio que entre las artistas que admira se encuentran su colega argentina y amiga Simona, con quien ha colaborado para dos canciones; Nathy Peluso, Karol G, Rihanna y Kali Uchis.

EL SÍDNROME DEL IMPOSTOR ACECHANDO EL TALENTO

Pese que sus letras y su música inició hace unos años como un experimento, Lee Eye aseguró que al día de hoy, que cuenta con más bases, se siente más identificada con sus canciones.

No obstante, compartió que lo que le ha costado a la hora de desarrollar una carrera en la música ha sido creer en sí misma, en su talento y en su arte.

“A veces es tan difícil como que uno no cree que vaya a lograr las cosas, pero creo que creer en mí como, a veces, también la exposición es algo difícil porque a veces todos cometemos errores y sabes que en algún momento si la llegas a embarrar te van a caer como misiles, pero entonces es como ir aprendiendo cómo manejar las cosas, cómo relajarse, y entender que nada es tan grave”, se sinceró.

“Luego llegan a darle esa fuerza a uno para que uno de verdad diga ‘voy a hacer esto y de verdad voy a meterle porque soy bueno’, eso es lo que hace falta para que uno crea en sí mismo, que de cierta manera es un poco raro porque no es que esté buscando la aprobación de las personas, pero saber que le está llegando al corazón a la gente, me parece increíble”, añadió.

El pasado 23 de febrero Lee Eye y Simona se presentaron en el Foro Supremo, ubicado en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, un show en el que se dieron cita varios de sus seguidores, sin embargo no todos se enteraron de dicho evento a tiempo.

En este sentido, Valeria apuntó que, en un futuro, le gustaría poder hacer una gira que abarque la Ciudad de México, por supuesto, y otros estados de la República como Jalisco, Nuevo León y Puebla. Asimismo, no descartó que en algún momento le gustaría ser considerada para el Carnaval de Bahidorá, festival que se lleva a cabo en el parque natural Las Estacas, ubicado en Morelos.

Lee Eye está próxima a presentarse en la edición 2023 de Estéreo Picnic, festival que se realiza anualmente en Bogotá, Colombia.

“No me lo puedo creer, no puedo creer que voy a estar en un lugar con tantas personas que admiro y haciendo lo que amo. Estoy muy nerviosa, pero muy emocionada y con ganas de romperla”, finalizó.