Crisis en la BBC: Lineker critica política de Gobierno británico; lo suspenden

Por Jill Lawless

LONDRES (AP) — La BBC enfrenta una crisis el sábado tras la suspensión de la exestrella del fútbol y estelar presentador Gary Lineker tras un comentario en el que criticó las nuevas políticas de asilo del Gobierno.

La cadena indicó que sólo transmitirá “un limitado programa deportivo” el fin de semana después de que los presentadores de los programas más populares declinaron aparecer en solidaridad con Lineker.

El Primer Ministro británico Rishi Sunak emitió su primer comentario sobre el tema diciendo: “Gary Lineker es un gran futbolista y un talentoso presentador. Esperamos que la actual situación con Gary Lineker y la BBC se revuelva rápidamente, pero es un tema de ellos y no del gobierno”.

El exjugador fue suspendido del programa nocturno “Match of the Day”, que muestra los goles y las mejores jugadas de los partidos del día en la Liga Premier, tras una publicación en Twitter en la que comparó el lenguaje de los legisladores con el utilizado por Nazis en Alemania.

La BBC eliminó el programa “Football Focus” de su programación y lo reemplazó con un episodio del programa “Bargain Hunt”. La estación de radio 5 Live, no contó con el programa de medio día después de que un presentador no asistió.

La BBC anunció que “Match of the Day” no tendrá presentadores o analistas el sábado —y sólo será de 20 minutos en lugar de la usual hora y media.

