Napoli gana 2-0 a Atalanta en liga italiana y amplía ventaja a 18 puntos sobre Inter

MILÁN (AP) — El líder de la Serie A Napoli extendió su ventaja en la cima de la clasificación al superar por 2-0 el sábado al Atalanta.

La Lazio, que más tarde enfrenta al Bologna, podría superar en la clasificación al Inter.

Con su quinta derrota en siete duelos, disminuyó la posibilidad de que el Atalanta clasifique a la Liga de Campeones. El Atalanta se mantiene sexto, cinco puntos detrás de la Roma, que es cuarta, antes de que la Giallorossi enfrente el domingo al Sassuolo.

El Napoli busca recuperarse tras perder ante la Lazio el pasado fin de semana, su segunda derrota en la liga.

El Napoli dominó y casi abrió el marcador de forma espectacular al inicio de la segunda mitad, pero la tijera de Victor Osimhen cayó directo en las manos del portero Juan Musso.

Pero Kvaratskhelia abrió el marcador de manera impresionante tras una hora de juego al recibir un pase de Osimhen antes de gambetear hacia el área entre la defensa.

Rrahmani selló la victoria a los 77 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina.

FORMAS DE GANAR

El Udinese volvió a la senda del triunfo al superar por 1-0 al Empoli.

📸📸📸

Le foto della vittoria contro l’Empoli!

Pics from our win over Empoli

⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AleUdin #EmpoliUdinese pic.twitter.com/bwQQAys00p

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) March 11, 2023