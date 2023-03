López Tarso batalla en hospital contra neumonía grave; “está semi inconsciente”: Hijo

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- El actor Ignacio López Tarso continúa delicado de salud, pero está “dando la batalla” contra la neumonía por la que fue ingresado de emergencia al hospital el pasado 3 de marzo.

El primer actor, quien pasaba por una situación complicada por la que fue ingresado para recibir la atención médica adecuada, aunque se encontraba fuera de peligro y estable, hoy ya no puede comer y continúa en terapia intermedia, informó su hijo Juan Ignacio Aranda.

La grave neumonía que padece ha perjudicado su salud en los últimos días, pero la familia se mantiene positiva frente al informe médico, confindo en que López Tarso salga adelante.

Ignacio Aranda también dio a conocer que además del cuadro de neumonía, el exdiputado local tiene otros problemas de salud como “insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 23:00 horas”.