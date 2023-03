México cae ante Colombia 5-4 en el debut de ambos en el Clásico Mundial de béisbol

PHOENIX (AP) — Un rodado de Gustavo Campero que el campocorto Luis Urías no pudo controlar en la décima entrada puso fin al toma y daca con el que Colombia y México comenzaron el sábado su participación en el Clásico Mundial de béisbol, y en el que los cafeteros se impusieron por 5-4.

El batazo de Campero y la pifia de Urías permitieron que Jorge Alfaro anotara la carrera de la diferencia en este juego del Grupo C.

México inauguró la pizarra en el electrizante encuentro, con un sencillo productor de Isaac Paredes.

Alex Verdugo ties it up for Team Mexico. pic.twitter.com/bBeWiCKmjb

Colombia igualó 1-1 en la parte alta del quinto acto, y tomó la delantera por 3-1 gracias a un jonrón de dos carreras de Reynaldo Rodríguez.

México respondió con un cuadrangular de dos carreras de Randy Arozarena en la parte baja del episodio, para emparejar de nuevo el encuentro.

Reynaldo Rodriguez gives Team Colombia the lead with his 3rd RBI of the day! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/VO6pVCTvWw

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023