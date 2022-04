AMLO propondrá bajar participación para que consultas de Revocación sean vinculantes

Ciudad de México, 11 abr (EFE).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que propondrá reducir el porcentaje de participación necesario para que la consulta de Revocación de Mandato sea vinculante con el 20 por ciento y no con el 40 por ciento de ahora.

López Obrador dijo que aunque en la consulta de Revocación de Mandato realizada el domingo participó mucha gente, el porcentaje de participación no pasó del 18 por ciento, “sí podría reducirse, a que no sea el 40, que sea el 30 y si se puede el 20 por ciento”, insistió.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que la consulta fuera vinculante debió haber participado el 40 por ciento de los ciudadanos.

Según resultados preliminares del INE, en la consulta de Revocación de Mandato del domingo se registró una participación de entre el 17 y 18.2 por ciento de los electores, una cifra muy lejana al 40 por ciento necesario para que la consulta fuera vinculante.

Entre un 90.3 por ciento y 91.9 por ciento de los electores que acudieron a las urnas votaron a favor de que el Presidente continúe en su cargo los tres años que le restan de mandato, mientras que entre un 6.4 por ciento y un 7.8 por ciento prefirieron la Revocación, según el INE.

López Obrador aceptó que en la consulta sólo participó el 18 por ciento de la ciudadanía, pero insistió en que “hay que tomar en cuenta” que sólo fueron instaladas un tercio de las casillas (mesas) electorales.

Acusó al INE de haber realizado un boicot para evitar la participación de los ciudadanos.

“Con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo […] Tepetitán, no instalaron casillas. Las instalaron a 30 o 40 kilómetros”, acusó.