“Me quedo y vamos a continuar con transformación”: AMLO sobre resultados de consulta

El Presidente López Obrador celebró que a pesar de las adversidades y obstáculos, las y los mexicanos salieron a emitir su voto.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- “Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”, dijo ayer por la noche el Presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que se dieran a conocer los resultados preliminares de la consulta de Revocación de Mandato.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, el Jefe del Ejecutivo federal agradeció a todos lo ciudadanos que votaron a favor de que continuara con su mandato y llamó a “los conservadores” a la reflexión para que se serenen. “En la democracia se gana o se pierde, no hay que optar por la asbtensión”, expresó.

Además, el mandatario destacó que “es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo una consulta de Revocación de Mandato para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el Presidente de la República”.

“Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos sólo con la democracia representativa, avanzar hacia la democracia participativa porque eso es la esencia de la democracia. El poder emana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo momento el derecho, la facultad para cambiar la forma de su Gobierno. No olvidemos que el pueblo es el soberano […] el pueblo es el que manda y es el pueblo el que decide”, enfatizó.

En ese sentido, López Obrador celebró que a pesar de las adversidades y obstáculos, y de que sólo se instaló el 30 por ciento de las casillas que hubo en el 2018, las y los mexicanos salieron a emitir su voto.

“En muchas cabeceras municipales no hubo casillas. En mi pueblo, en Tepetitán, donde siempre se instalan casillas, en esta ocasión no hubo, las pusieron a 30 o 40 kilómetros de distancia. Pero en todo el país la gente buscó la casilla y se movilizó a pie, en lancha, a caballo, en camionetas, como pudieron y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia”, señaló.

El Presidente agradeció que más del 90 por ciento votó para que termine su mandato en septiembre de 2024. “Les puedo decir que hay amor y con amor se paga, que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar el pueblo”.

“Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Para los conservadores y sus intelectuales orgánicos les digo que nunca habíamos llevando a cabo un proceso de esta naturaleza en el país, fueron muchos los que participaron”, enfatizó.

El mandatario afirmó que obtuvo más votos que en 2006, es decir, 15 millones 671 mil sufragios a favor, que como cuando Felipe Calderón obtuvo más sufragios en la elección y cantidad también superior a los obtenidos en el 2012 y a los de sus contrincantes Ricardo Anaya (12 millones 610 mil 120) y José Antonio Meade (nueve millones 289 mil 853), en las elecciones de 2018.

“Y ahora 15 millones 671 mil es lo que se está calculando a favor y en contra como un millón y medio, además fueron muy pocos los votos nulos de acuerdo al INE [Instituto Nacional Electoral]”. “De modo que fue una muy buena votación, una buena jornada. Lo esencial, repito, es que estamos haciendo valer la democracia”, comentó.

Además, indicó que este ejercicio democrático quedará como herramienta para que las siguientes generaciones evalúen a presidentes porque aseguró que “no se puede gobernar sin autoridad moral”.

“Imagínense ustedes si el día de mañana para hacer tiempo gana una elección un Presidente, hombre o mujer, y a los dos años se demuestra que incumple con su responsabilidad social, que se dedica a robar, a saquear. Bueno, ya existe en la Constitución este procedimiento de la Revocación del Mandato y ojalá los presidentes se comprometan”, mencionó.

De acuerdo con datos del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, a las 07:40 horas de este lunes 11 de abril, se registró una participación ciudadana de 17.66 por ciento.

El porcentaje de la votación de los electores que se manifestaron a favor de que López Obrador continúe en la Presidencia fue de 91.8 por ciento (15 millones 067 mil 470). Mientras que el de los que votaron para que se revoque el mandato fue del 6.4 por ciento (un millón 057 mil 168).

En tanto, lo votos nulos se encuentran en un porcentaje de 1.67 por ciento (275 mil 284).