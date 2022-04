VIDEO: La consulta de Revocación de Mandato fue “un completo fracaso”, asegura Anaya

Ricardo Anaya consideró que el presupuesto utilizado para dicha consulta “fue dinero tirado a la basura” debido a que no se alcanzó ni el 40 por ciento de la participación ciudadana para que el resultado fuera vinculante, por lo que la calificó de “una farsa y un fraude”.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró este lunes que la consulta de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue “un completo fracaso”.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el panista comparó los resultados de este ejercicio democrático con los que el mandatario federal tuvo en 2018.

“Aunque López Obrador no lo quiere aceptar, la consulta de Revocación de Mandato de ayer fue un completo fracaso. O sea, ve por favor el tamaño del fracaso: En 2018, López Obrador tuvo 30 millones de votos. Tres años después, en 2021, su coalición ya sólo tuvo 21 millones de votos y ayer en la Revocación tuvieron apenas 14 millones de votos”.

“A pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del Ejército por parte del Secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, a pesar de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de todo, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años”.

La revocación de mandato fue un FRACASO total para AMLO.

Los votos de AMLO/MORENA van en picada: 2018: 30 millones

2021: 21 millones

Ayer: 14.9 millones (con todo y trampas). 8 de cada 10 decidimos no votar, no avalar la farsa. MORENA va de salida. En 2024 les vamos a ganar. pic.twitter.com/29xMt3sGzq — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 11, 2022

Ricardo Anaya consideró que el presupuesto utilizado para dicha consulta “fue dinero tirado a la basura” debido a que no se alcanzó ni el 40 por ciento de la participación ciudadana para que el resultado fuera vinculante. “Dijimos que sería una farsa, un fraude y eso fue: una farsa y un fraude”.

“Que no nos salgan con el cuento de que una abrumadora mayoría votó a favor del Presidente porque suena a cuando Porfirio Díaz presumió su 90 por ciento de votación a favor en 1910, pero la realidad es que más de ocho de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer, decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo”, expresó.

El integrante del blanquiazul dijo que los de Morena ya le están echando la culpa al Instituto Nacional Electoral (INE) a pesar de que el órgano electoral “cumplió ejemplarmente con su deber”.

“Por eso hoy más que nunca debemos estar unidos para defender nuestra democracia empezando por defender al INE para que las elecciones de 2024 no sean una farsa como lo fue esta consulta cara, inútil y amañada. López Obrador no contaba con que a los mexicanos les está quedando cada vez más claro que este Gobierno no sólo da pésimos resultados, también engaña y miente. Esta consulta nos demuestra que Morena va en picada, que van de salida. Un México mucho mejor sí es posible. En 2024 vamos a ganar, ténganlo por seguro”, concluyó.

De acuerdo con los resultados difundidos esta mañana por el Instituto Nacional Electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó un 91.8 por ciento (15 millones 067 mil 470) de votos a favor de que continúe en la Presidencia. Mientras que el de los que votaron para que se revoque el mandato fue del 6.4 por ciento (un millón 057 mil 168).

En tanto, la participación ciudadana fue de 17.66 por ciento y lo votos nulos se encuentran en un porcentaje de 1.67 por ciento (275 mil 284).

Ayer por la noche, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que obtuvo más votos que en 2006, es decir, 15 millones 671 mil sufragios a favor, que como cuando Felipe Calderón obtuvo más sufragios en dicha elección y cantidad también superior a los obtenidos en el 2012 y a los de sus contrincantes Ricardo Anaya (12 millones 610 mil 120) y José Antonio Meade (nueve millones 289 mil 853), en las elecciones de 2018.