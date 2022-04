Elon Musk no formará parte de la junta directiva de Twitter, informa director general

SAN FRANCISCO, 11 de abril (AP) — El director general de Tesla, Elon Musk, no se unirá a la junta directiva de Twitter como se había anunciado en un principio. El multimillonario seguirá siendo el mayor accionista de Twitter.

El director general de la plataforma, Parag Agrawal, tuiteó la noticia tras un fin de semana en el que Musk sugirió en varios tuits posibles cambios en Twitter, como eliminar la publicidad del servicio. Casi el 90 por ciento de los ingresos de Twitter en 2021 procedía de la publicidad.

Agrawal no dio una explicación para la aparente decisión de Musk, aunque señaló que la junta comprendía los riesgos de tener a Musk como miembro. La junta del medio social, señaló, “creía que tener a Elon como fiduciario de la compañía, donde él, como todos los miembros de la junta, tiene que actuar en el mejor interés de la compañía y todos nuestros inversionistas, era la mejor opción para el futuro”, escribió.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022