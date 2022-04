FOTOS y VIDEO: 17 años de datos revelan sorprendente caída en temperaturas de Neptuno

Redacción Ciencia, 11 abr (EFE).- Un equipo internacional de astrónomos ha utilizado telescopios terrestres para medir las temperaturas atmosféricas de Neptuno durante un periodo de 17 años y ha encontrado una sorprendente caída en las temperaturas globales en el planeta, seguida de un impresionante calentamiento en su polo sur.

“Creo que Neptuno es, en sí mismo, muy intrigante para muchos de nosotros porque todavía sabemos muy poco sobre él”, dice Roman, quien añade: “todo esto indica que la imagen que teníamos de su atmósfera y de cómo cambia con el tiempo es más complicada de lo que imaginábamos”.

Los resultados de estas observaciones, que cuentan con participación de la Universidad del País Vasco (norte de España), se publican en la revista The Planetary Science Journal.

This required painstaking analysis of infrared data from @ESO VLT, @SubaruTel_Eng, @GeminiObs, Spitzer and others, and paves the way for hotly anticipated #Neptune maps from @ESA_Webb.

For full details, see the new #openaccess paper today in PSJ: https://t.co/TB6qxNqHPH pic.twitter.com/mfbmD7Y7uD

— Leigh Fletcher (@LeighFletcher) April 11, 2022