Filadelfia vuelve al uso de cubrebocas en interiores; es la primera de EU en hacerlo

FILADELFIA (AP) — Las autoridades de Filadelfia impondrán nuevamente su requerimiento de uso de mascarillas en interiores después de reportar un marcado incremento de contagios de coronavirus, anunció la principal funcionaria de salud de la ciudad el lunes.

Filadelfia es la primera urbe de Estados Unidos en imponer nuevamente el uso de mascarillas desde que el número de contagios comenzó a disminuir a principios de año.

🧵 Due to increasing COVID-19 cases, @PhiladelphiaGov will move to Level 2: Mask Precautions beginning today. In order to provide a one-week education period for businesses, masks will be required in all indoor public spaces as of Monday, April 18, 2022. (1/4)

— Philadelphia Public Health (@PHLPublicHealth) April 11, 2022