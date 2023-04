México necesita ideas para salir adelante. Desgraciadamente, desde hace tiempo estamos inmersos en una situación política donde las proclamas superan a las propuestas y las recetas a los proyectos.

Pero ya es hora de cambiar esta dinámica que no nos lleva a nada. Fue precisamente por eso que di la bienvenida a la agenda ciudadana presentada la semana pasada por Unidos. Se trató de un gran esfuerzo realizado por muchos hombres y mujeres de bien que permitió integrar las ideas y planteamientos de miles de ciudadanos y ciudadanas a todo lo largo y ancho del país.

Debo decir que yo mismo fui uno de los instigadores de este ejercicio democrático de definición del país que queremos.

La agenda ciudadana está hecha por ciudadanos para ciudadanos, pues atiende sus demandas. Es una apuesta para que nadie se quede atrás. Muchos y muchas esperaban que el presente gobierno hubiera cumplido su promesa de ser un gobierno para los más pobres y los más necesitados. Hoy sabemos que el obradorismo no ha abierto puertas para los pobres pero ha cerrado muchas. Con él, franjas importantes de la sociedad se han quedado atrás. Por eso esta petición no es en modo alguno demagógica. Al contrario, su satisfacción es aún la petición fundamental de la sociedad mexicana. Las demandas son múltiples: un ingreso básico alimentario para quienes no pueden llevar alimentos a su mesa. En materia de política salarial se busca establecer un salario mínimo que siempre supere los aumentos de la tasa inflacionaria. En cuanto a la salud, se requiere un sistema de acceso universal para que nadie se quede atrás y haya acceso a hospitales y clínicas de calidad. En materia educativa se necesitan escuelas de tiempo completo que además sean de excelencia. De igual manera, es necesario aumentar la pensión para adultos mayores que ahora están en pobreza. Una demanda impostergable es que las mujeres puedan estar con sus familias sin por eso perder oportunidades de empleo, con un sistema nacional de estancias infantiles. En lo que respecta a la política de seguridad se requiere profesionalizar a las policías civiles. En materia económica, se necesita darle seguridad a las inversiones para que ésta aumente de manera significativa. En lo que se refiere a la ecología, se debe promover la inversión en energías limpias y en sistemas de transporte eléctrico que no contaminen. Todo esto será imposible si no protegemos a nuestras instituciones electorales que garantizan la transferencia pacífica del poder en una democracia.

Todos estos son apenas unos esbozos que buscan que en México se consolide la justicia, la libertad, la prosperidad y la igualdad de oportunidades para todos y todas. Es necesario no sólo pensar en el presente sino también en el futuro del país. Por ello esta agenda ciudadana tiene la vista fija en el porvenir para lograr el México ganador que todos queremos.

Esta agenda es una propuesta perfectible a partir de la cual se puede consolidar una plataforma sólida para el primer gobierno de coalición en la historia de México en 2024. Un gran debate ciudadano debe comenzar sobre el proyecto de país que anhelamos y esta agenda ciudadana es un gran comienzo.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).