SSa ya analiza acuerdo para dar por terminada la pandemia en México, confirma AMLO

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de Salud analiza la posibilidad de dar por concluida la pandemia por la COVID-19 en el país, luego de que Estados Unidos anunciara ayer el final de la emergencia sanitaria.

“Lo estamos viendo, lo está analizando Salud. Yo creo que pronto va a darse a conocer ya el acuerdo. Se está analizando y les vamos a informar. Esto ya lo hicieron en Estados Unidos”, mencionó el mandatario.

El Presidente al ser cuestionado sobre de qué depende la decisión, respondió que “de las condiciones de salud básicamente”. “Allá [en Estados Unidos] intervienen otros factores, aquí la salud es primero”, afirmó.

Asimismo, señaló que “no necesariamente” se esperarían a la indicación de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para determinar la conclusión de la pandemia sanitaria ocasionada por la COVID-19.

“No necesariamente [esperar a la ONU], es que tengamos el análisis de los especialistas, es un asunto nuestro y de lo que más [le] convenga al pueblo de México”, agregó.

Esta mañana, Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la pandemia de COVID-19 lleva dos semanas con una nueva reducción acelerada en México.

Durante la presentación de la sección “El Pulso de la Salud”, el funcionario informó que van 14 semanas con un proceso de reducción de contagios del nuevo coronavirus, es decir, esta situación ha prevalecido en lo que va del año.

Ayer, el Presidente Joe Biden firmó una resolución legislativa bipartidista para ponerle fin luego de tres años a la pandemia en Estados Unidos, a unas semanas de que expirara junto con una emergencia de salud pública implementada por separado.

Mark it down for the history books —

National Emergency on COVID-19: March 13, 2020-April 10, 2023 pic.twitter.com/wuI26bZqBJ

— Niall Stanage (@NiallStanage) April 10, 2023