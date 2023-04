FMI rebaja a 2.8% crecimiento mundial para 2023; ve riesgos de “aterrizaje forzoso”

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado una décima a la baja su previsión de crecimiento para 2023, cuando la economía mundial frenará su expansión al 2.8 por ciento desde el 3.4 por ciento de 2022, mientras que un año después anticipa un rebote del tres por ciento, una décima menos de lo estimado en sus proyecciones del pasado enero, al tiempo que advierte del mayor riesgo de “aterrizaje forzoso” de las economías, particularmente las avanzadas.

De este modo, las nuevas previsiones de crecimiento para 2023 y 2024 de la institución internacional se sitúan por debajo de la media histórica entre 2000 y 2019 del 3.8 por ciento.

“Un aterrizaje forzoso, en particular para las economías avanzadas, se ha convertido en un riesgo mucho mayor”, alerta el organismo multilateral en su informe “Perspectiva Económica Mundial”, donde advierte de que las autoridades pueden enfrentarse a una difícil disyuntiva para reducir la “pegajosa” inflación y mantener el crecimiento al mismo tiempo que se preserva la estabilidad financiera.

En su análisis, la institución anticipa una recuperación “inestable” de la economía mundial como consecuencia de los efectos acumulativos de los últimos tres años de shocks adversos, en particular, la pandemia de la COVID-19 y la invasión de Ucrania, además de la escalada de la inflación alentada por las interrupciones del suministro y los picos de los precios de las materias primas, lo que llevó a los bancos centrales a endurecer agresivamente sus políticas.

En este sentido, destaca que, a pesar de que los bancos centrales telegrafiaron el rápido aumento de los tipos de interés, las brechas de supervisión y regulación y la materialización de riesgos específicos de los bancos, contribuyeron a tensiones en partes del sector financiero, generando preocupaciones sobre la estabilidad financiera.

En cuanto a la inflación, el FMI prevé que el IPC disminuirá del 8.7 por ciento en 2022 al siete por ciento en 2023, lo que resulta una subida de los precios cuatro décimas mayor de los esperado el pasado mes de enero, a pesar de que se espera una desinflación en todos los principales grupos de países, ya que alrededor del 76 por ciento de las economías experimentarán una inflación más baja en 2023 como reflejo de la disminución de los precios de los combustibles y las materias primas, así como por los efectos del endurecimiento monetario en la actividad económica.

Al mismo tiempo, el organismo multilateral anticipa que la inflación, subyacente bajará globalmente de manera mucho más gradual en 2023, cuando se situará en el 6.2 por ciento, sólo dos décimas menos que el año anterior y medio punto porcentual por encima de lo previsto en enero. “En general, se espera que el retorno de la inflación a su meta tarde hasta 2025 en la mayoría de los casos”, apunta el FMI.

De esta manera, la institución prevé que la inflación media de la eurozona en 2023 será del 5.3 por ciento para moderarse al 2.9 por ciento en 2024, mientras que en los Estados Unidos será del 4.5 por ciento este año y del 2.3 por ciento el siguiente.

PREVISIONES

En el caso de las previsiones de actividad para las economías avanzadas, el FMI contempla un crecimiento del PIB del 1.3 por ciento este año y del 1.4 por ciento el siguiente, lo que implica una mejora de una décima para 2023 respecto de las anteriores proyecciones, mientras que ha rebajado una décima su pronóstico de crecimiento este año para las economías emergentes hasta el 3.9 por ciento, y mantiene en el 4.2 por ciento el de 2024.

Entre las principales economías desarrolladas, el PIB de Estados Unidos crecerá en 2023 a un ritmo del 1.6 por ciento, dos décimas mejor de lo esperado anteriormente, mientras que en 2024 la expansión será de 1.1 por ciento, una décima más de lo anticipado.

De su lado, la zona euro crecerá este año una décima más de lo previsto en enero, con un 0.8 por ciento, pero en 2024 su expansión se limitará al 1.4 por ciento, dos décimas por debajo de lo esperado anteriormente.

En concreto, Alemania caerá en recesión en 2023, con una contracción anual del 0.1 por ciento, y su rebote en 2024 será del 1.1 por ciento, lo que implica un empeoramiento de dos y tres décimas, respectivamente, respecto de los pronósticos de enero.

Asimismo, para Francia, el FMI mantiene su previsión de crecimiento del 0.7 por ciento este año y recorta tres décimas la de 2024, hasta el 1.3 por ciento, mientras que para Italia mejora una décima el pronóstico de 2023, hasta el 0.7 por ciento, pero rebaja en la misma proporción el de 2024, hasta el 0.8 por ciento.

De su lado, el PIB del Reino Unido caerá este año un 0.3 por ciento para rebotar en 2024 un uno por ciento, lo que representa una mejora de tres décimas respecto del anterior pronóstico para este año y de una décima para el siguiente.

En el caso de las economías emergentes, el FMI mantiene sin cambios su previsión de crecimiento para China en el 5.2 por ciento este año y el 4.5 por ciento en 2024, pero recorta los pronósticos para la India hasta el 5.9 por ciento en 2023 y el 6.3 por ciento en 2024, lo que implica una revisión a la baja de dos y cinco décimas, respectivamente.

De su lado, el FMI ha mejorado cuatro décimas su pronóstico de crecimiento para Rusia, que en 2023 crecerá un 0.7 por ciento, mientras que ha revisado a la baja en ocho décimas el de 2024, hasta el 1.3 por ciento.

ESCENARIO ALTERNATIVO POR TENSIONES FINANCIERAS

Asimismo, el FMI ha elaborado un escenario alternativo “plausible” en consideración de los elevados riesgos e incertidumbres derivados de las reciente turbulencias en los mercados financieros mundiales.

“Es plausible que se produzcan más shocks derivados de tales fragilidades, con un impacto potencialmente significativo en la economía global”, advierte.

En este escenario alternativo, la institución contempla un endurecimiento adicional moderado de las condiciones crediticias por un mayor estrés en los bancos con una mayor preocupación por la solvencia bancaria y las posibles exposiciones del sistema financiero, así como por la mayor prudencia en la actividad de los bancos debido a una labor más estricta de los supervisores.

De este modo, el endurecimiento moderado de las condiciones financieras provocaría una disminución del nivel de actividad mundial de tres décimas adicionales en 2023, lo que implica un crecimiento real del PIB global de alrededor del 2.5 por ciento en lugar del 2.8 por ciento del pronóstico de referencia, lo que sería el crecimiento más bajo desde la desaceleración mundial de 2001, excluyendo el impacto de la COVID-19 y la crisis financiera en 2009.

The world economy is still recovering from the unprecedented crises of the last 3 years, and the recent banking turmoil has increased uncertainties. We expect global growth to fall from 3.4% last year to 2.8% in 2023 before rising to 3% in 2024. https://t.co/lvRdo3zKMV pic.twitter.com/XXugLM8G5B

— IMF (@IMFNews) April 11, 2023