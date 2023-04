El FMI mejora perspectiva de crecimiento para México a 1.8% en 2023; prevé 1.6% en AL

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha empeorado en dos décimas las perspectivas de crecimiento de la economía de América Latina en el año 2023, pasando del 1.8 por ciento estimado el pasado mes de enero al 1.6 por ciento que ha dado a conocer este martes en su último informe de “Perspectiva Económica Mundial”.

No obstante, el crecimiento de la región en 2024 se situará una décima por encima de lo previsto en el informe anterior, llegando al 2.2 por ciento. Esta cifra seguirá siendo inferior a la alcanzada en el año 2022, cuando se registró una expansión del PIB de América Latina del cuatro por ciento.

América Latina será así una de las regiones que menos crezca tanto en 2023 como en 2024 dentro del grupo de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Sin embargo, a nivel global, tendrá un mejor desempeño económico que la Unión Europea, cuyo PIB aumentará un 0.7 por ciento en 2023, o igual que el de Estados Unidos, que también crecerá un 1.6 por ciento.

En lo que se refiere a la región de Centroamérica, la actividad económica tendrá un mejor comportamiento, llegando a un 3.8 por ciento de expansión al final de año. Al mismo tiempo, los países del Caribe crecerán en su conjunto un 9.9 por ciento en 2023.

Por su parte, Sudamérica se quedará con un crecimiento del uno por ciento este año y no superará el dos por ciento en el 2024, quedándose a las puertas, con un 1.9 por ciento.

Por países, Chile experimentará una contracción del uno por ciento de su PIB, mientras que Brasil o Argentina crecerán un 0.9 por ciento y 0.2 por ciento, respectivamente. México y Bolivia llegarán al 1.8 por ciento, aunque había previsto 1.7 por ciento para territorio mexicano. En tanto, Paraguay o Perú alcanzarán el 2023 un crecimiento menor al tres por ciento.

La región terminará 2023 con una inflación del 13.3 por ciento interanual, apenas 1.4 puntos por debajo de la cifra del 2022. Ya en 2024, el índice de precios caería de los dos dígitos, hasta registrar una cifra del 9.9 por ciento.

De nuevo por países, cabe señalar que Argentina y Venezuela registrarán tasas interanuales en 2023 muy elevadas, aunque el primero bajará del 100 por ciento al final del año.

Mientras, el régimen de Nicolás Maduro llegará a diciembre con una inflación del 400 por ciento, y ya en 2024 se reducirá la cifra a la mitad.

Colombia no conseguirá reducir la cifra interanual por debajo del 10 por ciento, quedándose en el 10.9 por ciento. Mientras, Chile cerrará en el 7.9 por ciento, México en el 6.3 por ciento o Brasil en el cinco por ciento.

