Legisladores aprueban reforma que baja de 21 a 18 años edad para poder ser Diputado

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general esta tarde reformas a los artículos 55 y 91 constitucionales que reducen la edad mínima a 18 años para ser Diputado federal y 25 para Secretario de Estado.

A través de una votación unánime de 438 legisladores a favor, la propuesta constitucional de modificar la edad mínima para desempeñar el cargo público dentro de la Cámara de Diputados o como Secretario de Estado fue aprobada, por lo que ahora el dictamen pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El Artículo 55 de la Constitución mexicana actualmente estipula en su Fracción II que es necesario contar con 21 años cumplidos para el día de la elección si la persona desea ocupar el cargo de Diputado federal, hecho que, con la reciente reforma, se reduce a 18.

Asimismo, el Artículo 91 de la Carta Magna igualmente señala que, para aquellas personas que busquen desempeñar la titularidad de alguna de las Secretarías de Estado, estas deben de contar con 30 años, hecho que también cambia con el reciente dictamen, pues ahora podrán desempeñar el cargo personas con 25 años.

“Yo no sé ustedes, yo no quiero experiencia en el ‘moche’, yo no quiero experiencia en el ‘cochupo’, yo no quiero experiencia en el mapachaje electoral, yo no quiero experiencia en la elusión y evasión fiscal, yo no quiero experiencia en andar brincando de partido del partido, dejando de lado los valores, proyectos, programas, agendas ideológicas y las visiones del mundo por andar ambicionando posiciones”, declaró la Diputada morenista Andrea Chávez.