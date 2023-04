Justin Trudeau anuncia más apoyo militar a Ucrania para dar frente a guerra de Rusia

Por Rob Gillies

Toronto, 11 de abril (AP).— El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau anunció el martes más ayuda militar para respaldar a Ucrania en su guerra con Rusia durante un evento con su homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, en Toronto.

La nueva ayuda militar incluye 21 mil fusiles de asalto, 38 ametralladoras y alrededor de 2.4 millones de municiones.

Shmyhal agradeció a Canadá su apoyo desde que las fuerzas rusas invadieron su país en febrero de 2022, el cual ha incluido miles de millones de dólares en asistencia económica y militar.

Canada’s support for Ukraine remains steadfast. This morning, Prime Minister @Denys_Shmyhal and I spoke about how Ukrainians continue to defend their sovereignty, territorial integrity, and independence – and about what more Canada can do to help. Here’s what we’re doing: pic.twitter.com/fC4e553CnY

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 12, 2023