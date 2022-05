Bill Gates, cofundador de Microsoft, da positivo a COVID-19; presenta síntomas leves

Saltillo, 11 de mayo (Vanguardia).- Este día, el empresario Bill Gates, cofundador de Microsoft y el cuarto hombre más rico del mundo, dio a conocer que dio positivo a COVID-19 y que por el momento presenta solo síntomas leves:

El magnate estadounidense explicó que tiene suerte de estar vacunado, así como tener acceso a pruebas y excelente atención médica por lo que se dijo tranquilo.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022