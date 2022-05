Riego es restringido en Los Ángeles en medio de una sequía en más de la mitad de EU

Los Ángeles, 10 may (EFE).- El Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció este martes más restricciones al riego al aire libre, mientras la sequía que afecta a Estados Unidos abarca una gran porción del país, especialmente en el oeste, en donde se adelantó la temporada de incendios.

Garcetti indicó en conferencia de prensa que el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP, en inglés) reducirá de tres a dos los días de riego semanales como parte del plan de conservación de agua.

El cambio sigue a otras restricciones al riego ya en vigor, que estipulan que los clientes con aspersores tienen un límite de irrigación de ocho minutos cada vez, y aquellos con aspersores con boquilla ahorradora de agua tienen un límite de 15 minutos. El riego entre las 9:00 horas y las 16:00 horas no está permitido.

City of Los Angeles implements new watering restrictions for its approximate 4 million residents as state enters third year of drought.

Outdoor watering now limited to two days a week.

Also city offering higher water conservation rebates. @foxla pic.twitter.com/MO8IOdoTi9

