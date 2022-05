Pemex pide a Vitol los nombres de quienes recibieron sobornos; indemnización no basta

Pemex dio a conocer que, desde el 26 de julio de 2021, le notificó a la empresa que dado su negativa de proporcionar los nombres de las personas involucradas en los actos de corrupción, se decidió no llevar a cabo negociación alguna con este grupo comercial.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) reiteró que no basta con una propuesta de indemnización de la empresa Vitol como reparación del daño, sino que resulta imperante conocer y castigar a los actores que habrían recibido sobornos para favorecer a la firma en licitaciones.

A través de un comunicado, Pemex dio a conocer que, desde el 26 de julio de 2021, “le notificó a la empresa que dado su negativa de proporcionar los nombres de las personas involucradas en los actos de corrupción que fueron materia del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2020, se decidió no llevar a cabo negociación alguna con este grupo comercial”.

En diciembre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que durante un periodo de 15 años Vitol pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios de tres diferentes países, entre ellos México, para obtener ventajas competitivas y conseguir negocios de compraventa de productos petroleros.

Por ello, Pemex detalló que desde el 3 de diciembre de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense publicó un comunicado en el que Vitol acordó pagar 135 millones de dólares para concluir una investigación sobre corrupción en aquel país.

En dicho documento, la empresa Vitol admitió sobornar a funcionarios de Ecuador y México, sin que se mencionaran nombres, transacciones o detalles. En consecuencia, el 3 de diciembre de 2020, el presidente de la empresa informó el hecho a Pemex.

En respuesta, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le requirió los nombres de los funcionarios sobornados. Sin embargo, Vitol manifestó no tener dicha información, por lo que, el 15 de diciembre de ese mismo año, Petróleos Mexicanos presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Pemex señaló que posteriormente, Vitol solicitó llegar a un acuerdo donde ofrecía pagar 22 millones de dólares y realizar trabajos en la Terminal de Etano en Pajaritos; no obstante, Pemex sostuvo su postura de que no basta con una propuesta de indemnización del daño ocasionado, sino que se necesita castigar a los responsables que, en abuso de sus funciones, obtuvieron beneficios o ganancias indebidas.

Además, Pemex dio a conocer que desde diciembre de 2020 le notificó a Vitol la rescisión del contrato de suministro de etano celebrado en junio de 2018, siendo este el contrato más relevante en el período en materia de la investigación, ya que fue firmado por un trabajador de Vitol que estuvo en la cárcel en Estados Unidos. Además, Mex Gas (filial de Pemex) terminó todos los convenios con la misma empresa.

Asimismo, se giraron instrucciones de conservar y no destruir los papeles e información relacionada con Vitol, así como de no contratar o renovar contratos con esa empresa y se solicitó a la Auditoría Interna realizar una revisión de los procedimientos de contratación y ejecución de los acuerdos en curso con Vitol, y se instruyeron acciones de debida diligencia a implementarse en cualquier interacción con la misma.

En febrero de 2021, Petróleos Mexicanos amplió la denuncia en la carpeta de investigación y de marzo del mismo año a mayo de 2022, se han aportado pruebas y se ha solicitado al Ministerio Público el desahogo de diligencias para integrar información relevante a la carpeta de investigación.

Ayer, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que luego de que la empresa declarara su responsabilidad en un juzgado de Estados Unidos, él dio la instrucción de no aceptar el dinero que Vitol estaba otorgando como reparación del daño hasta que aclare quiénes habrían recibido los sobornos.

“No queríamos tener ningún trato con esta empresa porque nos estaban dando el dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores”, dijo.

Además, el mandatario federal aseveró que si la empresa Vitol no da a conocer los nombres de los funcionarios de Petróleos Mexicanos que habrían recibido sobornos, no tendrá ninguna oportunidad de trabajo en México, pues aseguró que su Gobierno no quiere relaciones con empresas corruptas del extranjero ni del país.